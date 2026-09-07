Дэвид Бекхэм похвастался новым урожаем помидоров и перцев

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

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Недавно 51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм вернулся с семейного отдыха . Однако сразу взялся за дело — вернулся к работам в своих саду и огороде.

В своем Instagram он похвастался урожаем помидоров и перцев — у него выросли разные сорта овощей, которые он аккуратно собрал и сложил в коробки.

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Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Экс-футболист снова продемонстрировал, что его увлечение огородничеством — далеко не просто хобби.

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Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Напомним, в своем загородном доме в живописном Котсуолдсе Дэвид Бекхэм с удовольствием занимается садоводством. Он выращивает на участке овощи, зелень и фрукты, а также держит кур и занимается пчеловодством. Своими садоводческими успехами экс-футболист регулярно делится с подписчиками в социальных сетях. Ранее спортсмен рассмешил необычной тыквой со своих грядок.

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