ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
411
Время на прочтение
1 мин

Дэвид Бекхэм похвастался новым урожаем помидоров и перцев

Спортсмен продолжает удивлять своими успехам в выращивании овощей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Недавно 51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм вернулся с семейного отдыха. Однако сразу взялся за дело — вернулся к работам в своих саду и огороде.

В своем Instagram он похвастался урожаем помидоров и перцев — у него выросли разные сорта овощей, которые он аккуратно собрал и сложил в коробки.

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Экс-футболист снова продемонстрировал, что его увлечение огородничеством — далеко не просто хобби.

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Огород Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Напомним, в своем загородном доме в живописном Котсуолдсе Дэвид Бекхэм с удовольствием занимается садоводством. Он выращивает на участке овощи, зелень и фрукты, а также держит кур и занимается пчеловодством. Своими садоводческими успехами экс-футболист регулярно делится с подписчиками в социальных сетях. Ранее спортсмен рассмешил необычной тыквой со своих грядок.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie