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- Шоу-бизнес
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Дэвид Бекхэм похвастался новым урожаем помидоров и перцев
Спортсмен продолжает удивлять своими успехам в выращивании овощей.
Недавно 51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм вернулся с семейного отдыха. Однако сразу взялся за дело — вернулся к работам в своих саду и огороде.
В своем Instagram он похвастался урожаем помидоров и перцев — у него выросли разные сорта овощей, которые он аккуратно собрал и сложил в коробки.
Экс-футболист снова продемонстрировал, что его увлечение огородничеством — далеко не просто хобби.
Напомним, в своем загородном доме в живописном Котсуолдсе Дэвид Бекхэм с удовольствием занимается садоводством. Он выращивает на участке овощи, зелень и фрукты, а также держит кур и занимается пчеловодством. Своими садоводческими успехами экс-футболист регулярно делится с подписчиками в социальных сетях. Ранее спортсмен рассмешил необычной тыквой со своих грядок.