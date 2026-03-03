Дэвид Бекхэм показал, какие цветы вырастил у себя на участке

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети.

Начало весны он как раз встретил на даче, где успели распуститься цветы. Их фото экс-футболист показал в Instagram.

Цветы, которые вырастил Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

У Бекхэма выросли гиацинты, которые он сразу срезал и поставил в вазу, примула, бегонии, анютины глазки и мускари (мышиный гиацинт).

«Да, мы их вырастили. Запах — вау», — написал Дэвид.

Среди знаменитостей появляется все больше садоводов и огородников. Например, 58-летняя американская актриса и модель — Памела Андерсон — в последние годы сосредоточилась на более уединенной и осознанной жизни. Она переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы. Это ее место силы.