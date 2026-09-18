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- Шоу-бизнес
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Дэвид Бекхэм показал милое фото с собакой и растрогал поклонников
Экс-футболист любит проводить время со своими домашними любимцами и часто показывает их в своих соцсетях.
Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками трогательным кадром со своим любимым питомцем. 51-летний экс-футболист показал домашнее фото со своей собакой Олив и признался, что она заметно постарела.
На снимке Дэвид сидит на скамейке рядом с кокер-спаниелем. Он нежно обнимает Олив, которая устроилась рядом с хозяином. Сам Бекхем позировал в серой футболке, спортивных штанах и кепке.
«Моя маленькая Олив стареет и замедляется», — написал Дэвид под фотографией.
Отметим, Олив живет в семье Бекхемов уже более десяти лет. Дэвид и Виктория взяли собаку в 2015 году, и с тех пор она не раз появлялась на их семейных снимках.
У Бекхемов вообще большая любовь к собакам. Помимо Олив в семье живут еще три питомца — Фиг, Сейдж и Симба. Дэвид ранее рассказывал, что воспринимает своих собак не просто как домашних животных, а как членов семьи.
Особенно часто Бекхем показывает питомцев на фоне своей загородной жизни в Котсуолдсе. Вместе с собаками он гуляет по территории поместья, занимается садом и проводит много времени на природе.