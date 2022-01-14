Дэвид Бекхэм показал трогательные фото с прогулки с дочерью Харпер

Дэвид Бекхэм любит проводить время со своими четырьмя детьми, но больше всего – с дочерью Харпер.
Спортсмен запостил милый снимок, на котором сфотографирован с Харпер. А в подписи бывший футболист пошутил, что его десятилетняя девочка в этих меховых наушниках выглядит почти идентично культовому персонажу "Звездных войн" - принцессе Лее
"Папа и принцесса Лея прекрасно прогулялись этим утром #HarperSeven" ❤️, - написал под снимком Дэвид.
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Фотографии прокомментировали многочисленные фолловеры Бекхэма, а также его супруга Виктория. Она оставила много эмодзи в виде красных сердец в комментарии.
На днях Виктория восхищалась телом своего мужа, когда он опубликовал снимок своего обнаженного торса из спортзала. Тогда Вики коротко написала: "Вау!".
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