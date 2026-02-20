- Дата публикации
Дэвид Бекхэм поздравил младшую сестру с днем рождения и показал их детские фото
Экс-футболист поделился в Сети милыми архивными снимками.
50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram несколько архивным семейных фото, сделанных в 90-х. Таким образом он поздравил младшую сестру Джоанн с 44-летием, которое она отмечала 19 февраля.
На фото сестра с братом запечатлены в обнимку на диване и на пляже. «Люблю тебя!» — написал экс-футболист под фото.
Жена Дэвида — Виктория — тоже показала совместное фото с Джоанн, на котором они позировали в красивых вечерних платьях. Фото было сделано на вечеринке, посвященной 50-летию спортсмена.
Отметим, у Дэвида еще есть старшая сестра Линн, она живет достаточно приватной жизнью и не является публичной персоной. Спортсмен более близок именно с Джоанн, которая ранее работала косметологом и парикмахером, а потом занялась бизнесом и запустила сервис консьерж-услуг.
Ранее, напомним, Виктория Бекхэм показала, что подарила своему мужу Дэвиду в День святого Валентина. Это достаточно необычный подарок.