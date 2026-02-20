Дэвид Бекхэм поздравил младшую сестру с днем рождения и показал их детские фото

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram несколько архивным семейных фото, сделанных в 90-х. Таким образом он поздравил младшую сестру Джоанн с 44-летием, которое она отмечала 19 февраля.

На фото сестра с братом запечатлены в обнимку на диване и на пляже. «Люблю тебя!» — написал экс-футболист под фото.

Дэвид Бекхэм с младшей сестрой Джоанн / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с младшей сестрой Джоанн / © Instagram Дэвида Бекхэма

Жена Дэвида — Виктория — тоже показала совместное фото с Джоанн, на котором они позировали в красивых вечерних платьях. Фото было сделано на вечеринке, посвященной 50-летию спортсмена.

Джоанн Бекхэм и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Отметим, у Дэвида еще есть старшая сестра Линн, она живет достаточно приватной жизнью и не является публичной персоной. Спортсмен более близок именно с Джоанн, которая ранее работала косметологом и парикмахером, а потом занялась бизнесом и запустила сервис консьерж-услуг.

Ранее, напомним, Виктория Бекхэм показала, что подарила своему мужу Дэвиду в День святого Валентина. Это достаточно необычный подарок.