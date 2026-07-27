Дэвид Бекхэм поздравил отца с 78-летием и показал их совместные фото

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

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51-летний Дэвид Бекхэм посвятил трогательную публикацию своему отцу Тэду Бекхэму, который 24 июля отметил 78-й день рождения.

В своем Instagram спортсмен опубликовал подборку архивных и современных снимков, на которых запечатлен вместе с именинником. На одних кадрах Дэвид в детстве и юности проводит время с отцом, на других — уже взрослый футболист запечатлен с Тэдом во время семейных встреч и важных событий.

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

«С днем ​​рождения, папа! Люблю тебя! Желаю тебе лучшего дня, ты этого заслужил!» — написал Дэвид под фото.

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Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

У Дэвида теплые отношения с родителями, ведь они активно поддерживали его футбольные амбиции с самого детства. Тэд был фанатом «Манчестер Юнайтед» и привил сыну любовь к футболу: он сам тренировал Дэвида в парке, водил на матчи и записал в футбольную школу. Однако их отношения не всегда были хорошими, так как отец будущего легендарного футболиста был очень требовательным. В 2005 году Тэд выпустил мемуары под названием David Beckham: My Son.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм похвастался урожаем со своего огорода.

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