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- Шоу-бизнес
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Дэвид Бекхэм поздравил отца с 78-летием и показал их совместные фото
Спортсмен поделился в Сети снимками из семейного альбома.
51-летний Дэвид Бекхэм посвятил трогательную публикацию своему отцу Тэду Бекхэму, который 24 июля отметил 78-й день рождения.
В своем Instagram спортсмен опубликовал подборку архивных и современных снимков, на которых запечатлен вместе с именинником. На одних кадрах Дэвид в детстве и юности проводит время с отцом, на других — уже взрослый футболист запечатлен с Тэдом во время семейных встреч и важных событий.
«С днем рождения, папа! Люблю тебя! Желаю тебе лучшего дня, ты этого заслужил!» — написал Дэвид под фото.
У Дэвида теплые отношения с родителями, ведь они активно поддерживали его футбольные амбиции с самого детства. Тэд был фанатом «Манчестер Юнайтед» и привил сыну любовь к футболу: он сам тренировал Дэвида в парке, водил на матчи и записал в футбольную школу. Однако их отношения не всегда были хорошими, так как отец будущего легендарного футболиста был очень требовательным. В 2005 году Тэд выпустил мемуары под названием David Beckham: My Son.
Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм похвастался урожаем со своего огорода.