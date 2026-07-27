ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
548
Время на прочтение
1 мин

Дэвид Бекхэм поздравил отца с 78-летием и показал их совместные фото

Спортсмен поделился в Сети снимками из семейного альбома.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

51-летний Дэвид Бекхэм посвятил трогательную публикацию своему отцу Тэду Бекхэму, который 24 июля отметил 78-й день рождения.

В своем Instagram спортсмен опубликовал подборку архивных и современных снимков, на которых запечатлен вместе с именинником. На одних кадрах Дэвид в детстве и юности проводит время с отцом, на других — уже взрослый футболист запечатлен с Тэдом во время семейных встреч и важных событий.

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

«С днем ​​рождения, папа! Люблю тебя! Желаю тебе лучшего дня, ты этого заслужил!» — написал Дэвид под фото.

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с отцом Тэдом / © Instagram Дэвида Бекхэма

У Дэвида теплые отношения с родителями, ведь они активно поддерживали его футбольные амбиции с самого детства. Тэд был фанатом «Манчестер Юнайтед» и привил сыну любовь к футболу: он сам тренировал Дэвида в парке, водил на матчи и записал в футбольную школу. Однако их отношения не всегда были хорошими, так как отец будущего легендарного футболиста был очень требовательным. В 2005 году Тэд выпустил мемуары под названием David Beckham: My Son.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм похвастался урожаем со своего огорода.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
548
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie