Дэвид Бекхэм рассекретил любимое блюдо его жены Виктории, которое она ест на протяжении 25 лет

Виктория Бекхэм ведет очень здоровый образ жизни, что подтвердил ее муж Дэвид Бекхэм.

Недавно спортсмен стал героем подкаста River Cafe's Table, где рассказал, что его супруга Виктория предпочитает есть на ужин всегда одно и то же блюдо. И это длится уже на протяжении 25 лет, с того самого дня, когда пара познакомилась.

"Она ест только рыбу на гриле, овощи на пару и ничего другого. Единственный раз, когда Виктория решила попробовать то, что лежало в моей тарелке, был во время беременности Харпер. Тот вечер стал одним из моих любимых воспоминаний. Я не помню, что за блюдо это было, но точно знаю: с тех пор она этого больше ничего другого не ела", - вспоминает Дэвид.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Getty Images

Виктория Бекхэм никогда не показывает, что ест в течение дня, но иногда рассказывает, что придерживается правильного рациона. Как-то в интервью The Guardian Викки сказала: "Я очень дисциплинированна в отношении еды и спорта. Это помогает мне быть счастливой. Я много работаю и путешествую, и чтобы быть здоровой, мне важно правильно питаться и заниматься спортом". Идеальный совет от Виктории Бекхэм, не так ли?

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