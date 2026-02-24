- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 1 мин
Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер покатался на сноуборде на популярном курорте
Экс-футболист любит активно проводить время.
50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм отправился на популярный среди селебрити французский горнолыжный курорт Куршевель. Компанию ему составила его дочь — 14-летняя Харпер. Судя по фото в Instagram экс-футболиста, он катался на сноуборде, а ее дочь выбрала лыжи.
Харпер надела черный лыжный костюм, а ее отец — бежевый.
Курорт засыпало снегом, но Дэвиду нравится такая погода.
Отметим, у Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей — трое сыновей и дочь. Сейчас к их семье приковано очень много внимания. Все дело в признаниях старшего сына пары — Бруклина, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и его женой Николой Пельтц.
