Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер покатался на сноуборде на популярном курорте

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер / © Instagram Дэвида Бекхэма

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм отправился на популярный среди селебрити французский горнолыжный курорт Куршевель. Компанию ему составила его дочь — 14-летняя Харпер. Судя по фото в Instagram экс-футболиста, он катался на сноуборде, а ее дочь выбрала лыжи.

Харпер надела черный лыжный костюм, а ее отец — бежевый.

Курорт засыпало снегом, но Дэвиду нравится такая погода.

Отметим, у Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей — трое сыновей и дочь. Сейчас к их семье приковано очень много внимания. Все дело в признаниях старшего сына пары — Бруклина, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и его женой Николой Пельтц.

