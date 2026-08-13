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Дэвид Бекхэм с женой Викторией на яхте наблюдали за солнечным затмением
Вчера, 12 августа, впервые с 2008 года произошло полное солнечное затмение. Многие знаменитости наблюдали за ним.
И 51-летний экс-спортсмен Дэвид Бекхэм в компании жены — 52-летней Виктории – не стали исключением. Они наблюдали за редким космическим явлением на борту яхты. Для защиты глаз и лучшего эффекта они надели специальные защитные очки.
«Загадываем желания и воплощаем их в жизнь. Люблю вас всех», — написал экс-футболист под фото.
Отметим, вчера, 12 августа, жители ряда стран стали свидетелями редкого полного солнечного затмения. Луна полностью закрыла диск Солнца на узкой полосе, которая проходила через Гренландию, Исландию, север Испании и небольшой участок Португалии. В других регионах Европы, а также в некоторых частях Северной Африки и Северной Америки затмение можно было наблюдать как частичное. Во время полной фазы небо на короткое время заметно потемнело, а вокруг Луны стала видна солнечная корона.
Во время затмения Бекхэмы держали в руках камни, чтобы якобы «перезарядить» их энергией. Считается, что в это время солнечная энергия особенно сильная, поэтому используют камни и кристаллы для «очищения», медитации или загадывания желаний.
Где именно наблюдали за затмением, они не рассказали. Но, скорее всего, это был Юг Франции.
Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм поздравил отца с 78-летием и показал их совместные фото.