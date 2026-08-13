Дэвид Бекхэм с женой Викторией на яхте наблюдали за солнечным затмением

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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И 51-летний экс-спортсмен Дэвид Бекхэм в компании жены — 52-летней Виктории – не стали исключением. Они наблюдали за редким космическим явлением на борту яхты. Для защиты глаз и лучшего эффекта они надели специальные защитные очки.

Дэвид Бекхэм с женой / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Загадываем желания и воплощаем их в жизнь. Люблю вас всех», — написал экс-футболист под фото.

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Отметим, вчера, 12 августа, жители ряда стран стали свидетелями редкого полного солнечного затмения. Луна полностью закрыла диск Солнца на узкой полосе, которая проходила через Гренландию, Исландию, север Испании и небольшой участок Португалии. В других регионах Европы, а также в некоторых частях Северной Африки и Северной Америки затмение можно было наблюдать как частичное. Во время полной фазы небо на короткое время заметно потемнело, а вокруг Луны стала видна солнечная корона.

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© Instagram Дэвида Бекхэма

© Instagram Дэвида Бекхэма

Во время затмения Бекхэмы держали в руках камни, чтобы якобы «перезарядить» их энергией. Считается, что в это время солнечная энергия особенно сильная, поэтому используют камни и кристаллы для «очищения», медитации или загадывания желаний.

© Instagram Дэвида Бекхэма

Где именно наблюдали за затмением, они не рассказали. Но, скорее всего, это был Юг Франции.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм поздравил отца с 78-летием и показал их совместные фото.

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