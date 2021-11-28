Дэвид Бекхэм сводил жену Викторию на романтичную прогулку

Виктория Бекхэм поделилась в Instagram очень милым снимком на котором запечатлена со своим мужем Дэвидом.

Супруги вышли на прогулку по одной, как написала Виктория, британской деревне. Дэвид был в клетчатом пальто в крупную клетку и в фуражке, а его жена Виктория в темном пальто, теплой свитере с горловиной и тоже в фуражке. Викки на фото целует мужа в весок.

"Когда @davidbeckham заставляет тебя носить это!! Поцелуи с субботней прогулки по британской деревне! ", - подписала кадры знаменитость.

Этим летом пара отпраздновала 22 года в браке. О них многое писали и продолжают писать, но их союз остается крепким, как стена. Приятно видеть, что с годами, прожитыми в браке они оба не утратили искру нежности друг к другу.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Instagram Дэвида Бекхэма

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