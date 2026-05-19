- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
Дэвид Бекхэм удивил подарком для тестя в честь его 80-летия — что он презентовал
На днях свой юбилей отмечал отец Виктории Бекхэм.
51-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм поделился в Instagram серией фото со своим тестем Энтони Адамсом, которому на днях исполнилось 80 лет. Экс-футболист встретился с ним за обедом, во время которого они отпраздновали юбилей.
«С днем рождения лучший тесть, о котором я мог только мечтать», — написал спортсмен.
Обедали мужчины традиционными английскими блюдами, состоящими из мясного пирога, картофельного пюре и большого количества соуса.
Подарок Бекхэма удивил. На фото Дэвид держит целый вяленый окорок. «Небольшое праздничное угощение», — сообщил он.
Думаем, это не единственный подарок для Энтони, ведь вся большая семья Бекхэмов собралась позднее на торжественный праздничный ужин.
Ранее, напомним, Виктория Бекхэм похвасталась завтраком, который ей приготовил муж Дэвид.