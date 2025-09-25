ТСН в социальных сетях

228
1 мин

Дэвид Бекхэм умилил поклонников фото своей собаки в футболке

Спортсмен поделился в Сети забавным снимком со своим любимцем.

Юлия Кудринская
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Associated Press

50-летний известный экс-футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram фотографию, которая рассмешила и одновременно умилила его подписчиков. Спортсмен запечатлен со своей собакой породы кокапу на руках, на ней белая футболка с принтом.

Дэвид Бекхэм со своей собакой / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм со своей собакой / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Симба в футболке готова к игре „Майами“, — написал Дэвид под снимком, имея в виду матч американского футбольного клуба „Интер Майами“. Под публикацией поклонники звезды написали много восхищенных комментариев, а супруга футболиста — дизайнер Виктория Бекхэм — оставила эмодзи в виде красных сердец.

Отметим, в семье Бекхэмов живут четыре собаки по кличкам Olive, Fig, Sage и Simba. Три из них породы кокер-спаниель, а одна — кокапу (смесь кокер-спаниеля и пуделя).

Дэвид Бекхэм со своими собаками

Дэвид Бекхэм со своими собаками

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм занялся консервацией и показал, что приготовил из фруктов из своего сада. Рецепт очень прост — его может повторить любой, даже начинающий, кулинар.

228
