Дэвид Бекхэм умилил поклонников фото своей собаки в футболке

50-летний известный экс-футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram фотографию, которая рассмешила и одновременно умилила его подписчиков. Спортсмен запечатлен со своей собакой породы кокапу на руках, на ней белая футболка с принтом.

Дэвид Бекхэм со своей собакой / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Симба в футболке готова к игре „Майами“, — написал Дэвид под снимком, имея в виду матч американского футбольного клуба „Интер Майами“. Под публикацией поклонники звезды написали много восхищенных комментариев, а супруга футболиста — дизайнер Виктория Бекхэм — оставила эмодзи в виде красных сердец.

Отметим, в семье Бекхэмов живут четыре собаки по кличкам Olive, Fig, Sage и Simba. Три из них породы кокер-спаниель, а одна — кокапу (смесь кокер-спаниеля и пуделя).

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм занялся консервацией и показал, что приготовил из фруктов из своего сада. Рецепт очень прост — его может повторить любой, даже начинающий, кулинар.