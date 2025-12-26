ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Дэвид Бекхэм в шапке Санты показал забавное рождественское видео, а Виктория порадовала романтикой

Сэр Дэвид Бекхэм поделился в Instagram праздничным видео в рождественский вечер.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Бекхэм показал, как срезал елку и устанавливал ее дома, украшае праздничными гирляндами аккурат к Рождеству.

«Сэр @davidbeckham демонстрирует нам свой лучший образ „Кларка Гризволда“ 😂😂😂🎄🎄», — написано в подписи к видео (это персонаж из фильма Рождественские каникулы, 1989 года»).

Одет Дэвид в белую футболку, джинсы и кардиган, а у него на голове была красная шапка Санты.

Также семья показала, как они праздновали Рождество и, как дочь Дэвида и Виктории — Харпер — сидела за большим деревянным столом и писала свое желание на бумаге.

Харпер Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Харпер Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Виктория поделилась еще одним милым видео, показав, как проводит праздник с семьей и танцует с мужем.

«Дэвид и Виктория дарят друг другу свои самые лучшие поцелуи в Рождество. xxx Поцелуи от нас обоих xx @davidbeckham», — написала под видео дизайнер.

Дата публикации
Количество просмотров
126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie