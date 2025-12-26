Дэвид Бекхэм в шапке Санты показал забавное рождественское видео, а Виктория порадовала романтикой

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Бекхэм показал, как срезал елку и устанавливал ее дома, украшае праздничными гирляндами аккурат к Рождеству.

«Сэр @davidbeckham демонстрирует нам свой лучший образ „Кларка Гризволда“ 😂😂😂🎄🎄», — написано в подписи к видео (это персонаж из фильма Рождественские каникулы, 1989 года»).

Одет Дэвид в белую футболку, джинсы и кардиган, а у него на голове была красная шапка Санты.

Также семья показала, как они праздновали Рождество и, как дочь Дэвида и Виктории — Харпер — сидела за большим деревянным столом и писала свое желание на бумаге.

Харпер Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Виктория поделилась еще одним милым видео, показав, как проводит праздник с семьей и танцует с мужем.

«Дэвид и Виктория дарят друг другу свои самые лучшие поцелуи в Рождество. xxx Поцелуи от нас обоих xx @davidbeckham», — написала под видео дизайнер.