Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают в месте, где 29 лет назад начался их роман

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

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51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм и 52-летняя дизайнер и бывшая участница культовой группы Spice Girls Виктория Бекхэм отправились в путешествие в Портофино — место, которое занимает особое место в истории их любви. Супруги вернулись в итальянский город почти 30 лет спустя после своей первой совместной поездки туда.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория поделилась фотографией из Портофино и написала, что они снова оказались «там, где все началось» в 1997 году.

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Дэвид также опубликовал видео, на котором Виктория заходит в отель Splendido — именно в нем пара останавливалась во время своей первой тайной поездки. Тогда они еще скрывали отношения от публики.

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Спустя почти три десятилетия Дэвид и Виктория устроили там романтический вечер, вновь оказавшись в месте, с которого началась одна из самых известных историй любви в мире шоу-бизнеса.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

На этот раз Бекхэмы приехали в Портофино всей семьей. Вместе с ними проводят каникулы 21-летний сын Круз и 15-летняя дочь Харпер. Семья путешествует на роскошной яхте и наслаждается отдыхом на итальянском побережье.

Круз и Харпер Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Отметим, Дэвид и Виктория начали встречаться в 1997 году, а в 1999-м поженились. За годы брака у них родились четверо детей — Бруклин, Ромео, Круз и Харпер.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм отпраздновал День пчел и похвастался своей пасекой.

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