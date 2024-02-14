Дэвид показал поцелуй, а Виктория запостила смешное видео: Бекхэми поздравили друг друга с Днем Валентина

Дэвид и Виктория Бекхэм традиционно поздравили друг друга с Днем святого Валентина.

Дэвид и Виктория Бекхэм традиционно поздравили друг друга с Днем святого Валентина.

Экс-спортсмен опубликовал фото с любимой супругой на котором они запечатлены во время поцелуя.

"Поздравляю с Днем Святого Валентина замечательную жену, маму и лучшего друга. Я люблю тебя. Я имею в виду: "Она мне просто понравилась", - подписал фотографию Бекхэм.

Виктория не осталась в стороне и, естественно, тоже поздравила мужа с праздником всех влюбленных.

Дизайнер опубликовала видео и показала, как ее муж катается на аттракционах.

"С Днем святого Валентина, ковбой так сильно тебя люблю @davidbeckham!! Целую @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xx", - подписала ролик Виктория.

В этом году супруги отпразднуют 25-летие со дня своей свадьбы. Их историю любви мы вам уже рассказывали.

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