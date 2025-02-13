Девочка с длинными волосами: Дженнифер Энистон показала свое детское фото

11 февраля известная американская актриса, продюсер, режиссер и бизнесвумен – Дженнифер Энистон – отмечала свое 56-летие. В честь этого она решила заглянуть в свои архивы и показать свое детское фото.

Маленькая Джен позирует в черном топе и юбке с принтом, а на ее голове - повязка. "Спасибо за все ваши прекрасные пожелания ко дню рождения! Этот ребенок чувствует себя очень благодарным и любимым", - написала звезда под фото.

С днем рождения поздравила свою подругу и коллегу по сериалу "Друзья" актриса Кортни Кокс. Она опубликовала в Instagram их совместное фото и написала под ним: "С днем ​​рождения, мой друг на всю жизнь. Никогда не будет более щедрого, любящего, красивого, талантливого, веселого, верного друга. Я чувствую себя такой счастливой рядом с тобой".

Энистон и Кокс подружились на съемках сериала "Друзья", в котором они сыграли Рэйчел Грин и Монику Геллер, в 1994 году, и с тех пор – уже более 30 лет – остаются близкими подругами. Кортни выбрала Дженнифер в качестве крестной для своей дочери Коко, которой уже 20 лет.

Ранее, напомним, Дженнифер Энистон в пикантном луке предстала на новых рекламных фото и видео. Актриса продемонстрировала в ролике свои мускулистые руки и подтянутое тело, представ перед камерой в кроп-топе и лосинах, а также в черных кроссовках.

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