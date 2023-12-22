Девочка с кастаньетами: София Вергара показала свое детское фото

Селебрити – не исключения, и тоже любят показать ретро-фото. Так, 51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара показала себя в детстве.

София Вергара в детстве / Фото: Instagram Софии Вергары

На фото она позирует в пышном красном платье в белый горох с воланами на рукавах и подоле. В руках она держит кастаньеты, ее волосы туго собраны, а на шее – красное ожерелье. "Карнавал в Барранкилье", - подписала фото актриса.

Напомним, ранее София Вергара подчеркнула красивую фигуру обтягивающем платьем от Saint Laurent, которое дополнила черной сумкой Bottega Veneta.

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