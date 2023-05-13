Девочка выросла: 15-летняя дочь Миллы Йовович появилась на мероприятии в коричневом шелковом платье

Она выбрала платье лаконичного, но очень модного фасона.

Начинающая американская актриса - 15-летняя Эвер Андерсон - дочь голливудской звезды украинского происхождения Миллы Йовович - посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. Эвер побывала на вечеринке ELLE Hollywood Rising, на которой ежегодно отмечают восходящих звезд.

Для мероприятия Эвер надела элегантное платье коричневого цвета от бренда Ralph Lauren. У наряда были тонкие бретели, открытая спина и высокий разрез на юбке.

Платье было базового, лаконичного фасона, но все же небольшой изюминки ему добавляла драпировка на декольте. Образ юная актриса дополнила только легким макияжем, цепочкой с кулоном и черными туфлями со стразами и маленькими бантами.

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

Отметим, что Эвер очень похожа на свою знаменитую маму и пошла по ее следам - недавно с ее участием вышл фильм "Питер Пэн и Венди", где она сыграла главную роль.

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