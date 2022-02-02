Девочка выросла: Кайя Гербер в нижнем белье пикантно позировала перед камерой

20-летняя дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера – Кайя – опубликовала новые снимки в блоге.

Юная модель, которая успешно идет по стопам своей знаменитой матери, поделилась несколькими снимками, на которых позирует в нижнем белье от Calvin Klein. Кайя запечатлена в белом спортивном комплекте, сидя на кресле, а также показала короткий ролик, как позирует лежа на полу.

"Дома в #mycalvins", - написала под снимками Кайя.

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Это не первый раз модель показывает себя в нижнем белье. С бельевым брендом Кайя сотрудничает с 2018 года, дебютировав на показе марки сезона осень-зима 2018-2019. Мать Кайи – Синди Кроуфорд – в свое время также была музой бренда в 90-е.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

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