Девочка выросла: Лени Клум запостила в блоге пикантное фото с бойфрендом

Лени запечатлена в объятиях 19-летнего Ариса Рачевского на диване. Они оба пронзительно смотрят в камеру, девушка сидит на руках у парня и обнимает его за шею.

"С моим любимым человеком", - лаконично подписала кадр манекенщица.

Пара встречается уже больше трех лет, хотя Ленни и не часто балует поклонников совместными снимками с бойфрендом.

Иногда пара вместе выходит на красные дорожки, хотя чаще, конечно, Лени блистает там со своей мамой Хайди Клум. Выглядят они как подруги.

Как-то в интервью журналу People Лени Клум заявила, что много трудится над тем, чтобы сделать карьеру модели. Хотя и не отрицает, что во многом ей помогла знаменитая мать.

Лени Клум с бойфрендом / Фото: Getty Images

"Мне действительно помогли начать, и я знаю, что люди мечтают начать с того, что у меня есть", - сказала Лени после дефиле для Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане в июле, а ее мать Хайди с гордостью снимала ее из зала. "Я так благодарна, что смогла взять то, что подарила мне моя мама. Но я работаю и трачу время", - добавила модель.

Хайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

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