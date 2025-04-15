Девочка выросла: Сэди Синк из сериала "Очень странные дела" появилась на премьере мюзикла

Сэди Синк / © Associated Press

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Актриса Сэди Синк, которая прославилась благодаря сериалу «Очень странные дела», где сыграла девочку подростка, к которому присоединилась в 14 лет, появилась на премьере в Нью-Йорке.

На этой неделе Сэди посетила премьеру мюзикла «Джон Проктор — злодей» на Бродвее в театре Booth. В этой постановке она является исполнительницей главной роли. Перед фотографами она позировала в длинном черном платье с бархатным корсетом.

Сэди Синк / © Associated Press

Образ актрисы дополнили украшения — золотой кулон-сердце на шее, а также небольшое кольцо с камнем. Волосы Сэди накрутила и распустила, а губы накрасила красной помадой.

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Сэди Синк / © Associated Press

Затем девушка вышла на сцену. Ее сфотографировали в конце спектакля, когда актеры вышли на традиционный поклон.

Сэди Синк / © Associated Press

Сэди Синк / © Associated Press

Отметим, что когда точно выйдет пятый сезон сериала «Очень странные дела» — не сообщается. Известно только, что релиз запланирован на 2025 год и то, что продюсерами сезона выступят создатели шоу — братья Даффер.