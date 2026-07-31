Девушка Джейсона Стэтхэма опозорилась: за что критикуют модель Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — оказалась в центре критики со стороны украинских пользователей социальных сетей. Причиной стало ее участие в рекламной кампании российского бренда.

Съемка вызвала негативную реакцию среди украинской аудитории модели, которая была шокирована сотрудничеством звезды с российским бизнесом.

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В комментариях под публикациями на ее странице в Instagram пользователи критикуют возлюбленную Джейсона Стэтхэма и призывают ее отказаться от подобных рекламных контрактов. Подписчики выражают недоумение, почему известная международная модель продолжает сотрудничать с подобными компаниями на фоне полномасштабной войны России против Украины.

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Комментарии под публикациями на странице Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Комментарии под публикациями на странице Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Комментарии под публикациями на странице Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Комментарии под публикациями на странице Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

При этом сама Рози пока публично не прокомментировала критику и не объяснила свое решение принять участие в рекламной кампании. Однако последнюю публикацию, под которой было самое большое число комментариев, она удалила.

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли — одна из самых известных британских моделей, бывший «ангел» Victoria’s Secret. Она также активно сотрудничает с мировыми модными и косметическими брендами. Вместе с Джейсоном Стэтхэмом она воспитывает двух детей: 9-летнего сына Джека Оскара и 4-летнюю дочь Изабеллу Джеймс.

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