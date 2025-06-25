Девушка Леонардо Ди Каприо подчеркнула стройные ноги белым мини-платьем

Виттория Черетти

Реклама

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — показала в своем Instagram, как проходили съемки рекламы для бьюти-линейки Dolce & Gabbana. Локацией был выбран остров Капри в Италии.

Виттория Черетти

Модель позировала на яхте в белом мини-платье, подчеркивающем ее фигуру, и белых туфлях-слингбэках с заклепками. В руках Виттория держала небольшую сумочку. Весь образ девушки был от Dolce & Gabbana, что неудивительно.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Позже в этом луке она вышла на вечернюю прогулку.

Реклама

Виттория Черетти

Помимо работы Черетти успела отдохнуть — она отправилась на пляж. Виттория в бикини в клетку виши позировала на шезлонге, ее пляжный образ дополняли черные солнцезащитные очки, а в руках она держала книгу.

Виттория Черетти

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Пара познакомилась через общих друзей на Ибице летом 2023-го. В марте 2024-го появились слухи об их помолвке — Черетти была замечена с кольцом на безымянном пальце. Эти слухи так же не были подтверждены.

Ранее, напомним, Виттория Черетти повторила образ Анджелины Джоли, надев совершенно прозрачное платье. Она посетила мероприятие Annual Global Gala в Нью-Йорке, которое проводилось для фонда King’s Trust.

Реклама

Виттория Черетти / © Getty Images