Девушка Леонардо Ди Каприо позировала топлес в бассейне

Модель показала серию фото с отдыха.
26-летняя итальянская модель Виттория Черетти улетела в отпуск. Куда именно, она не сообщила, как и то, с кем отдыхает. В своем Instagram девушка поделилась серией фото, которые подписала: "От пляжа до гор", имея в виду, наверно, что отдых получился очень насыщенным и активным.
На одном из фото Виттория позировала топлес в бассейне. Обнаженную грудь она прикрыла руками.
Черетти загорала пляже, каталась на квадроцикле, занималась хайкингом в горах и выгуливала свои стильные образы.
Отметим, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее романе с известным актером стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.
Напомним, ранее девушка Леонардо Ди Каприо вышла в свет. Виттория посетила какую-то вечеринку и похвасталась своим образом в винтажном черном мини-платье от Gucci.
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