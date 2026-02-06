- Дата публикации
Девушка Леонардо Ди Каприо в белом платье вынесла итальянский флаг на открытии Олимпийских игр-2026
Виттория Черетти имела важную миссию во время официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане.
27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти - приняла участие в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которая состоялась в Италии.
В начале парада стран на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане модель несла флаг Италии. Она выглядела красиво в белоснежном платье макси с перламутровым эффектом, высокой горловиной, длинными рукавами и юбкой А-сиилуэта.
Волосы Виттории были собраны в гладкий высокий пучок, а на лице был нежный макияж с розовыми румянами.