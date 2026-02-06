ТСН в социальных сетях

Девушка Леонардо Ди Каприо в белом платье вынесла итальянский флаг на открытии Олимпийских игр-2026

Виттория Черетти имела важную миссию во время официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виттория Черетти

Виттория Черетти / © Getty Images

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти - приняла участие в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которая состоялась в Италии.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

В начале парада стран на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане модель несла флаг Италии. Она выглядела красиво в белоснежном платье макси с перламутровым эффектом, высокой горловиной, длинными рукавами и юбкой А-сиилуэта.

Виттория Черетти / © Getty Images

Виттория Черетти / © Getty Images

Волосы Виттории были собраны в гладкий высокий пучок, а на лице был нежный макияж с розовыми румянами.

