Девушка Леонардо Ди Каприо в бикини позировала на берегу океана

Итальянка отдыхала в экзотическом месте.
25-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – недавно вернулась с отдыха, но точно свое местоположение не называла, однако регулярно делилась оттуда красивыми фотографиями.
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Так, на одном из фото модель запечатлена лежащей на берегу океана. На ней черное бикини и солнцезащитные очки.
Напомним, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.
Недавно она выходила на подиум на показе Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
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