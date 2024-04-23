Девушка Леонардо Ди Каприо в бикини позировала на берегу океана

25-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – недавно вернулась с отдыха, но точно свое местоположение не называла, однако регулярно делилась оттуда красивыми фотографиями.

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Так, на одном из фото модель запечатлена лежащей на берегу океана. На ней черное бикини и солнцезащитные очки.

instagram.com/vittoria

Напомним, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.

Недавно она выходила на подиум на показе Chloe, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

instagram.com/vittoria

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