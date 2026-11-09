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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Девушка Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — подчеркнула фигуру бархатным платьем с высоким разрезом

Модель в эффектном образе посетила благотворительное мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Виттория Черетти

Виттория Черетти / © Associated Press

28-летняя итальянская супермодель Виттория Черетти стала одной из гостей ежегодного гала-вечера LACMA Art+Film Gala 2026, который состоялся в Лос-Анджелесе. Для выхода на красную дорожку модель выбрала элегантное черное платье Gucci, сделав ставку на лаконичный дизайн и эффектные детали.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Черетти появилась перед фотографами в длинном бархатном наряде с открытыми плечами и структурированным силуэтом. Главной особенностью платья стал высокий боковой разрез, который практически полностью открывал ногу модели и добавлял образу чувственности.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Свой наряд Виттория дополнила черными туфлями с острым носком от Giuseppe Zanotti и эффектными украшениями ювелирного бренда Niko Koulis — бриллиантовым колье и серьгами. Волосы модель собрала назад, а в макияже сделала акцент на глаза.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Образ Черетти стал примером того, как классическое черное платье может выглядеть эффектно благодаря продуманному крою и выразительному силуэту.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Отметим, LACMA Art+Film Gala ежегодно объединяет представителей кино, искусства, моды и шоу-бизнеса. Мероприятие проходит в поддержку художественных и кинематографических программ Музея искусств округа Лос-Анджелес.

В этом году его гостьями также стали супермодель Кэндис Свейнпоул в откровенном платье из серебряных нитей, а также трансгендерная модель Алекс Консани в скульптурном платье.

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