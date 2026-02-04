ТСН в социальных сетях

Девушка Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — подчеркнула стройные ноги кружевным мини

Модель продемонстрировала образ в прозрачном платье.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — похвасталась в своем Instagram своим новым луком. Она позировала на фото в кружевном прозрачном мини-платье с длинными рукавами, под которое не надела бюстгальтер, а только лишь белые шорты или трусы.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Свой смелый образ девушка дополнила черной сумкой из искусственного меха и черными сабо на высоких каблуках. Волосы Виттории были распущены, а на ее лице практически отсутствовал макияж. Куда собралась в таком наряде, итальянка не сообщила.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Ранее, напомним, Виттория Черетти занялась снорклингом на отдыхе.

