ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Девушка Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — подчеркнула стройные ноги мини-платьем

Звезда продемонстрировала нежный образ для выхода в свет.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Виттория Черетти

Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — поделилась в Instagram своим образом для выхода в свет.

Она надела белое мини-платье с плиссировкой и на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Образ модели дополняли молочные мюли от Alaïa с вырезом-каплей и блестящий чокер на шее.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Ранее, напомним, Виттория Черетти — поделилась смелым фото. Девушка показала в Сети, как провела лето.

Дата публикации
Количество просмотров
193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie