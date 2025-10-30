Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — поделилась в Instagram своим образом для выхода в свет.

Она надела белое мини-платье с плиссировкой и на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Образ модели дополняли молочные мюли от Alaïa с вырезом-каплей и блестящий чокер на шее.

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Ранее, напомним, Виттория Черетти — поделилась смелым фото. Девушка показала в Сети, как провела лето.