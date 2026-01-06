- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Девушка Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — показала, как отдохнула на яхте миллиардера Безоса
Скорее всего, модель была в компании возлюбленного, но его фото не показала.
27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — показала в своем Instagram, как провела первую неделю нового года. Она, судя по фото папарацци и информации в западных СМИ, в компании в своего возлюбленного отдыхала на роскошной яхте миллиардера Джеффа Безоса в Карибском море, у берегов острова Сен-Бартелеми.
Модель опубликовала снимки своих луков, а вот совместные фото с Леонардо не показала.
Виттория позировала в прозрачных нарядах, мини-шортах, вечерних платьях и в сарафане. «У меня прекрасное предчувствие насчет 2026 года», — написала итальянка под публикацией.
Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.
