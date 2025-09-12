Виттория Черетти

Реклама

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — стала главной звездой нового выпуска d la Repubblica. Для фотосессии стилисты подобрали для модели смелые образы.

Она была запечатлена в «голом» кружевном платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье, в белом и черном вязаных платьях, в сером бра и др.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

На одном из фото Виттория позировала в ванной с пеной, на ее ногах были высокие сапоги.

Реклама

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Ранее, напомним, девушка Лео Ди Каприо затмила всех на премьере его нового фильма. Она выглядела сногсшибательно в длинном белом платье от Tom Ford, которое она дополнила туфлями на каблуках, украшениями с бриллиантами и элегантным клатчем Jimmy Choo.