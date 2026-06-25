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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Девушка-модель Леонардо Ди Каприо позировала в бикини на отдыхе

Итальянка поделилась красочными фото из отпуска на островах.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Виттория Черетти

Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — улетела на отдых в экзотическое место — Французскую Полинезию, заморское сообщество Франции, расположенное в южной части Тихого океана. Оттуда она уже поделилась серией красочных фото.

Виттория позировала в желто-черном бикини на берегу океана, а также среди пальм и экзотической растительности.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. Входит в список «Новых лиц» поколения и является одной из самых востребованных моделей современной индустрии моды. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го.

В интервью журналу Vogue Черетти однажды призналась, что ее порой расстраивает, когда окружающие воспринимают ее исключительно как «девушку Леонардо Ди Каприо», не замечая ее собственных достижений в мире моды и успешной карьеры, которую она построила задолго до начала этих отношений.

Ранее, напомним, Витторию Черетти и Леонардо Ди Каприо заметили папарацци, но не вместе.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
252
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