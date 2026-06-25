Девушка-модель Леонардо Ди Каприо позировала в бикини на отдыхе

Виттория Черетти

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27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — улетела на отдых в экзотическое место — Французскую Полинезию, заморское сообщество Франции, расположенное в южной части Тихого океана. Оттуда она уже поделилась серией красочных фото.

Виттория позировала в желто-черном бикини на берегу океана, а также среди пальм и экзотической растительности.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. Входит в список «Новых лиц» поколения и является одной из самых востребованных моделей современной индустрии моды. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го.

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В интервью журналу Vogue Черетти однажды призналась, что ее порой расстраивает, когда окружающие воспринимают ее исключительно как «девушку Леонардо Ди Каприо», не замечая ее собственных достижений в мире моды и успешной карьеры, которую она построила задолго до начала этих отношений.

Ранее, напомним, Витторию Черетти и Леонардо Ди Каприо заметили папарацци, но не вместе.

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