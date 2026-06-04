Девушка-модель Леонардо Ди Каприо позировала в шортах и топлес

Виттория Черетти

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27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — стала главной звездой летнего выпуска французской редакции Harper’s Bazaar. На обложке глянца она позировала практически без макияжа и с поясом с крупными бляхами от Celine, который она надела на шею.

Виттория Черетти

В смелом фотосете девушка позировала топлес, меняя только шорты — она примерила меховые, кожаные и расшитые пайетками. Все образы Виттории дополнялись аксессуарами Celine.

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Виттория Черетти

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. Входит в список «Новых лиц» поколения и является одной из самых востребованных моделей современной индустрии моды. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го.

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В интервью изданию Vogue Черетти как-то откровенно делилась, что ее порой раздражает, когда общество воспринимает ее исключительно как «девушку Ди Каприо», обесценивая ее собственные большие достижения в индустрии моды.

Ранее, напомним, Витторию Черетти и Леонардо Ди Каприо заметили папарацци, но не вместе. Звездная пара вышла из здания отдельно и старались не привлекать к себе внимания.

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