28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась новой серией смелых фото в своем Instagram. На черно-белых фото она запечатлена на кровати.

«Став матерью Каэтано, я стала лучшей версией себя. Внутри и снаружи», — написала модель под фото.

Девушка позирует в белом кружевном белье. Она в отличной физической форме — привлекает внимание ее подкачанный пресс. Напомним, 7 января этого года Нара родила своего первого ребенка — сына Каэтано. Его отец — 58-летний актер Венсан Кассель, с которым модель начала встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки.

Помимо сына Венсан воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

О том, где произошло знакомство Нары и Касселя, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро и он свободно говорит по-португальски.

Ранее, напомним, Нара Баптиста показывала, как провела отдых с возлюбленным — они покатались на водном мотоцикле.