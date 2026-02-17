Девушка Венсана Касселя позировала топлес и в меховой шляпе от Руслана Багинского

Нара Баптиста

Реклама

29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась в своем Instagram несколькими фотографиями, на которых она позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Нара Баптиста

На девушке была лишь меховая шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Нара Баптиста

Стоимость такого головного убора сейчас составляет 17 486 грн.

Реклама

7 января прошлого года Нара впервые стала мамой — она родила сына от 59-летнего известного актера Венсана Касселя, с которым встречается с 2023-го. Мальчику дали имя Каэтано.

Если для модели это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Ранее, напомним, Венсан Кассель с возлюбленной-моделью Нарой Баптистой отдохнули на яхте.