Шоу-бизнес
257
1 мин

Девушка Венсана Касселя позировала топлес и в меховой шляпе от Руслана Багинского

Модель поделилась в Сети смелыми фото.

Юлия Кудринская
Нара Баптиста

Нара Баптиста

29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась в своем Instagram несколькими фотографиями, на которых она позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

На девушке была лишь меховая шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Стоимость такого головного убора сейчас составляет 17 486 грн.

7 января прошлого года Нара впервые стала мамой — она родила сына от 59-летнего известного актера Венсана Касселя, с которым встречается с 2023-го. Мальчику дали имя Каэтано.

Если для модели это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Ранее, напомним, Венсан Кассель с возлюбленной-моделью Нарой Баптистой отдохнули на яхте.

