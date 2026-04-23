Шоу-бизнес
198
1 мин

Девушка Венсана Касселя прикрыла обнаженную грудь огромным колье

Модель поделилась в Сети своей новой работой.

Юлия Кудринская
Нара Баптиста

Нара Баптиста

29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась в своем Instagram несколькими фото из новой фотосессии, для которой она примерила смелые образы.

Обнаженная девушка позировала в колье из крупных прозрачных камней, которое было выполнено в виде топа с халтером.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Нара Баптиста

А также в топе из бахромы из стразов, «юбки» из крупных блестящих пайеток и в интересном головном уборе тоже из кристаллов.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Напомним, 7 января прошлого года Нара впервые стала мамой — она родила сына от 59-летнего известного актера Венсана Касселя, с которым встречается с 2023-го. Мальчику дали имя Каэтано.

Если для модели это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Сейчас Нара Баптиста занята развитием своего бренда украшений, в первой промокампании которого уже успела сняться.

