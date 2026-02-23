- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 1 мин
Девушка Венсана Касселя в розовом парике и откровенном бюстгальтере сходила с ним на карнавал
Модель выбрала смелый образ для легендарного мероприятия в Бразилии.
13 февраля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, стартовал традиционный карнавал. В этом году он проходил до 21 февраля по всей стране, и в нем могли принять участие любой желающий. Такое громкое событие не смогла пропустить и 29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста. Она отправилась на карнавал в компании возлюбленного и отца своего ребенка — 59-летнего известного актера Венсана Касселя.
На карнавал она надела смелый образ — белую мини-юбку и откровенный бюстгальтер из стразов едва прикрывавший ее грудь. Свой лук она дополнила розовым коротким париком и босоножками на каблуках.
Напомним, модель и актер начали встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. А 7 января прошлого года у них родился их общий ребенок — сын Каэтано. Если для модели это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.
Ранее на бразильском карнавале зажигала бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио.