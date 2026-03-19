Девушка-весна: актриса в романтическом платье с цветочными аппликациями очаровала присутствующих на ивенте
26-летняя Кирнан Шипка продемонстрировала нежный аутфит на афтепати.
Американская актриса Кирнан Шипка очаровала своим нежным красивым образом на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.
Она была похожа на настоящую девушку-весну в романтическом кремовом платье из органзы А-силуэта от бренда Rodarte. Наряд был расшит вручную розово-белыми цветочными аппликациями с зеленым листьям.
Аутфит Шипка дополнила туфлями цвета металлик, милой объемной прической сзади, нежным макияжем с розовой помадой и маленькими серьгами-люстрами.
Напомним, Кирнан Шипка попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе в прозрачном топе-сетке, прозрачном кружевном бюстгальтере и черных мини-шортах.