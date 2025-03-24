Девушка-весна: американская актриса в зеленом платье и с цветами на шее появилась в Нью-Йорке

31-летняя звезда фильмов "Пурпурные сердца" и "Ручная кладь" – София Карсон – выглядела ярко и очень красиво.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская актриса София Карсон. Она была похожа на настоящую девушку-весну, ведь выглядела ярко.

София была одета в насыщенно-зеленое платье миди с глубоким V-образным вырезом и длинными рукавами. Наряд она скомбинировала с темно-зелеными кожаными сапогами на стойких каблуках и с сумкой темно-бирюзового оттенка.

София Карсон / Фото: Getty Images

Карсон сделала гладкую прическу, макияж с черными стрелками и пышными накладными ресницами, а также молочный маникюр. Уши актриса украсила серьгами-гвоздями и коктейльным кольцом с бриллиантами.

Главным акцентом в ее весеннем образе был чокер в виде нежных и больших цветов на шее.

Читайте также: