Девушка-весна: британский дизайнер в цветочном платье со шлейфом позировала на красной дорожке
35-летняя Кимберли Гарнер в нежном аутфите привлекла внимание на кинофестивале в Каннах.
Британский дизайнер и светская львица — Кимберли Гарнер — является постоянной посетительницей Каннского кинофестиваля. Вот и в этот раз она приехала на важное кинособытие на Лазурном побережье.
На церемонии открытия Кимберли появилась в очаровательном образе девушки-весны. На ней было кутюрное молочное платье-бюстье с нежным розово-фиолетовым цветочным принтом из весенней коллекции 2026 бренда Galia Lahav.
Наряд имел корсет, пикантное декольте, пышную юбку и длинный шлейф.
Гарнер распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и молочный маникюр. В ушах у нее были элегантные серьги, а на руках — кольца.