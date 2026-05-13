Девушка-весна: британский дизайнер в цветочном платье со шлейфом позировала на красной дорожке

Британский дизайнер и светская львица — Кимберли Гарнер — является постоянной посетительницей Каннского кинофестиваля. Вот и в этот раз она приехала на важное кинособытие на Лазурном побережье.

На церемонии открытия Кимберли появилась в очаровательном образе девушки-весны. На ней было кутюрное молочное платье-бюстье с нежным розово-фиолетовым цветочным принтом из весенней коллекции 2026 бренда Galia Lahav.

Наряд имел корсет, пикантное декольте, пышную юбку и длинный шлейф.

Гарнер распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и молочный маникюр. В ушах у нее были элегантные серьги, а на руках — кольца.

