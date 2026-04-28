Девушку Леонардо Ди Каприо заметили папарацци и ее образ был идеальным

Виттория Черетти / © Getty Images

27-летнюю итальянскую модель Витторию Черетти сфотографировали на улицах нью-йоркского района Трайбека, где она продемонстрировала сдержанный, но безупречный весенний лук.

Образ Виттории состоял из белой футболки, черных джинсов оверсайз и структурированной куртки молочного оттенка. Образ модели дополняли черные кожаные балетки с квадратным мысом — модель, которая активно набирает популярность из-за ее комфорта. Но ключевым элементом этой комбинации, безусловно, является сумка от Giorgio Armani, стоимость которой 2595 долларов.

Сумка изготовлена из матовой кожи теплого коричневого оттенка и соответствует всем аспектам современного тренда «тихой роскоши». Хоть она была не большого размера, но ее форма казалась очень вместительной, также у сумки были короткие ручки, также отсутствовали большие логотипы, которые бы отвлекали внимание от красоты изделия.

Однако Виттория давняя поклонница минимализма, что заметно не только по ее городским образам, а и тому, что звезда выбирает для красных дорожек. Напомним, что в марте она посетила церемонию вручения «Оскар» вместе со своим бойфрендом Леонардо Ди Каприо и была одета в изысканное платье от Alaia, которое имело простой фасон и только одну креативную деталь на лифе.

