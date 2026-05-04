- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
Девушку Леонардо Ди заметили перед Met Gala на Манхэттене в абсолютно прозрачном платье
27-летнюю итальянскую модель Витторию Черетти сфотографировали на улице в Нью-Йорке, когда она шла на вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес к Met Gala.
Мероприятие состоялось в роскошной квартире миллиардеров в Нью-Йорке, расположенной на Манхэттене. Виттория в отношениях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, однако его на фото с не было замечено, поэтому также не известно, придет ли пара на гала-вечер вместе 4 мая, или все же Лео решит снова остаться в тени.
Модель же в тени не осталась совсем, ведь выбрала платье, которое произвело фурор. Это был абсолютно прозрачный длинный наряд от Chanel из коллекции весна-лето 2026, который украшала цветочная вышивка и роскошная юбка-рыбка.
Этот образ Виттория дополнила небольшой черной сумкой от Chanel, босоножками и колье с драгоценными камнями.
Напомним, что в марте она посетила церемонию вручения премии «Оскар» вместе со своим бойфрендом Леонардо Ди Каприо и была одета в изысканное платье от Alaia, которое имело простой фасон и лишь одну креативную деталь на лифе.