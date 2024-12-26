Девять месяцев после родов: Лилия Ребрик в обтягивающем платье продемонстрировала стройную фигуру в кинотеатре

Ведущая и актриса побывала на премьере новогодней картины, в которой снялась.
Лилия Ребрик посетила допремьерный показ новогоднего фильма "Поезд в 31 декабря" в кинотеатре "Оскар", в котором сыграла.
Мероприятие она посетила вместе со своим мужем Андреем Диким и дочерью.
Перед фотокамерой Лилия сверкала в эффектном образе. На ней было черное платье макси по фигуре с блестящим эффектом. После родов прошло девять месяцев и звезда просто захватывет своей стройной красивой фигурой.
Аутфит актриса дополнила черной обувью на грубой подошве и черной сумкой на цепочке. Ребрик распустила волосы, сделала нежный макияж и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-кольцами.
Лилия сфотографировалась также с Ольгой Сумской и ее дочерью Анной.
Напомним, в фильме "Потяг у 31 грудня" снялся бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Допремьерные показы фильма стартовали уже сегодня, 26 декабря, а в национальный прокат она выйдет 1 января 2025 года.
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