Девять месяцев после родов: Лилия Ребрик в обтягивающем платье продемонстрировала стройную фигуру в кинотеатре

Ведущая и актриса побывала на премьере новогодней картины, в которой снялась.

Лилия Ребрик посетила допремьерный показ новогоднего фильма "Поезд в 31 декабря" в кинотеатре "Оскар", в котором сыграла.

Мероприятие она посетила вместе со своим мужем Андреем Диким и дочерью.

Перед фотокамерой Лилия сверкала в эффектном образе. На ней было черное платье макси по фигуре с блестящим эффектом. После родов прошло девять месяцев и звезда просто захватывет своей стройной красивой фигурой.

Лилия Ребрик с мужем и дочерью

Аутфит актриса дополнила черной обувью на грубой подошве и черной сумкой на цепочке. Ребрик распустила волосы, сделала нежный макияж и завершила лук лаконичными золотыми серьгами-кольцами.

Лилия сфотографировалась также с Ольгой Сумской и ее дочерью Анной.

Лилия Ребрик, Ольга Сумская с дочерью

Напомним, в фильме "Потяг у 31 грудня" снялся бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Допремьерные показы фильма стартовали уже сегодня, 26 декабря, а в национальный прокат она выйдет 1 января 2025 года.

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