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Дейзи Эдгар-Джонс поразила всех архивным нарядом от Chloé, созданным Стеллой Маккартни
Романтический ансамбль, созданный для коллекции 1999 года, выглядел очень современно, несмотря на то, что ему уже более 20 лет.
28-летняя актриса Дейзи Эдгар-Джонс посетила премьеру своего нового фильма «Разум и чувства» (Sense and Sensibility), которая состоялась в театре United Artists в Лос-Анджелесе.
Для премьеры Дейзи выбрала романтичный образ — корсет с цветочным принтом и длинную шелковую юбку фиолетового цвета. Её наряд особенный, ведь это один из самых известных образов модного дома Chloé — ансамбль, созданный для коллекции весна-лето 1999 года.
В то время креативным директором бренда была дизайнер Стелла Маккартни. Она занимала эту должность с 1995 по 2002 год. Это была первая коллекция Стеллы для Chloé, и она отличалась дерзкой сексуальностью и романтикой, ведь дизайнер использовала цветочные мотивы, корсеты, сатин и пастельные оттенки, а фасоны платьев не только подчеркивали фигуру, но и имели интересные детали, такие как асимметричные юбки-русалки, как в платье Дейзи.
Кроме того, наряд актрисы отличался длинным шлейфом, вышивкой на рукавах корсета и шнуровкой на спине.
Вместе с Дейзи на премьеру пришли её коллеги по фильму — Эсме Крид-Майлз и Катрина Балф. Эсме выбрала розовое платье от Simone Rocha из коллекции весна-лето 2027 года, а Катриона вышла на красную дорожку в изысканном наряде от Prada.
Роман «Разум и чувства», написанный Джейн Остин, впервые был опубликован в 1811 году. За прошедшие годы он неоднократно экранизировался для кино и телевидения, а самой известной стала экранизация 1995 года с Эммой Томпсон в главной роли.