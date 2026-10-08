ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
119
Время на прочтение
2 мин

Дейзи Эдгар-Джонс поразила всех архивным нарядом от Chloé, созданным Стеллой Маккартни

Романтический ансамбль, созданный для коллекции 1999 года, выглядел очень современно, несмотря на то, что ему уже более 20 лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дейзи Эдгар-Джонс

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

28-летняя актриса Дейзи Эдгар-Джонс посетила премьеру своего нового фильма «Разум и чувства» (Sense and Sensibility), которая состоялась в театре United Artists в Лос-Анджелесе.

Для премьеры Дейзи выбрала романтичный образ — корсет с цветочным принтом и длинную шелковую юбку фиолетового цвета. Её наряд особенный, ведь это один из самых известных образов модного дома Chloé — ансамбль, созданный для коллекции весна-лето 1999 года.

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

В то время креативным директором бренда была дизайнер Стелла Маккартни. Она занимала эту должность с 1995 по 2002 год. Это была первая коллекция Стеллы для Chloé, и она отличалась дерзкой сексуальностью и романтикой, ведь дизайнер использовала цветочные мотивы, корсеты, сатин и пастельные оттенки, а фасоны платьев не только подчеркивали фигуру, но и имели интересные детали, такие как асимметричные юбки-русалки, как в платье Дейзи.

Кроме того, наряд актрисы отличался длинным шлейфом, вышивкой на рукавах корсета и шнуровкой на спине.

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

Дейзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

Вместе с Дейзи на премьеру пришли её коллеги по фильму — Эсме Крид-Майлз и Катрина Балф. Эсме выбрала розовое платье от Simone Rocha из коллекции весна-лето 2027 года, а Катриона вышла на красную дорожку в изысканном наряде от Prada.

Дейзи Эдгар-Джонс, Эсме Крид-Майлз, Катриона Балф / © Associated Press

Дейзи Эдгар-Джонс, Эсме Крид-Майлз, Катриона Балф / © Associated Press

Роман «Разум и чувства», написанный Джейн Остин, впервые был опубликован в 1811 году. За прошедшие годы он неоднократно экранизировался для кино и телевидения, а самой известной стала экранизация 1995 года с Эммой Томпсон в главной роли.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie