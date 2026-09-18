Дейзи Эдгар-Джонс посетила премьеру фильма "Разум и чувства" в Дублине и очаровала всех нежным платьем

Дэйзи Эдгар-Джонс / © Getty Images

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Дэйзи Эдгар-Джонс прибыла в Ирландию, чтобы посетить премьеру фильма «Разум и чувства», в котором она исполнила главную роль.

Девушка вышла на красную дорожку кинотеатра Stella Cinema, где продемонстрировала невероятное платье от британского бренда Stella McCartney изысканного жемчужного оттенка. Лаконичный наряд отличался интересным кроем и V-образным декольте, а юбка имела небольшой шлейф.

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Дэйзи Эдгар-Джонс / © Getty Images

Главным украшением платья Дейзи стал декор. Объёмные детали спускались по спине актрисы и напоминали крылья ангела. Остальные элементы её образа остались лаконичными и не привлекали лишнего внимания, в частности, её нежная причёска, деликатный макияж и серьги с жемчугом.

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Роман «Разум и чувства» Джейн Остин впервые был опубликован в 1811 году. При этом Дейзи убеждена, что эта история и сегодня остается близкой современной аудитории.

«Думаю, именно в этом я очень хорошо её понимаю. Я действительно люблю людей и персонажей, которые могут сказать: „Я его люблю, и вот что я чувствую“. Но мне также очень близок образ человека, который молча любит и не получает взаимности. Это то, что я безусловно понимаю», — рассказала Дейзи.

Ранее актриса продемонстрировала ещё одно потрясающее платье от британского бренда Vivienne Westwood. Сатиновое платье имело глубокое декольте и приталенный лиф, переходящий в объемную юбку с драпировкой. Современный акцент наряду придавали разрез на юбке и асимметричный шлейф, спускавшийся до пола. Не менее эффектными были бретели платья — скрученные ленты, завязанные в большие банты на плечах.

Дэйзи Эдгар-Джонс / © Associated Press

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