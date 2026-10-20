Дейзи Эдгар-Джонс повторила образ Николь Кидман десятилетней давности

Дейзи Эдгар-Джонс / © Getty Images

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На этой неделе в Нью-Йорке, во время промо-мероприятий, посвящённых фильму «Разум и чувства», актрису Дейзи Эдгар-Джонс запечатлели папарацци. 28-летняя девушка появилась на улице в наряде из коллекции Rodarte сезона весна-лето 2017 года.

Платье было, без сомнения, оригинальным, ведь оно было сшито из различных кружевных тканей, украшено вышивкой, аппликациями и даже небольшими рюшами. На плечах наряд украшали длинные тканевые ленты, а вот на груди — вставка с пайетками, выполненная в форме сердца.

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Дейзи Эдгар-Джонс / © Getty Images

Этот наряд Дейзи был практически идентичен платью, которое носила в 2016 году Николь Кидман. Это платье актриса надела на красную дорожку, когда посетила премьеру фильма «Лев». В дизайне наряда заметны совсем незначительные отличия, но он тоже создан Rodarte.

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Николь Кидман / © Getty Images

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