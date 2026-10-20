- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Дейзи Эдгар-Джонс повторила образ Николь Кидман десятилетней давности
Необычное платье Rodarte оказалось в центре внимания, но спустя десять лет после того, как его носила лауреатка «Оскара».
На этой неделе в Нью-Йорке, во время промо-мероприятий, посвящённых фильму «Разум и чувства», актрису Дейзи Эдгар-Джонс запечатлели папарацци. 28-летняя девушка появилась на улице в наряде из коллекции Rodarte сезона весна-лето 2017 года.
Платье было, без сомнения, оригинальным, ведь оно было сшито из различных кружевных тканей, украшено вышивкой, аппликациями и даже небольшими рюшами. На плечах наряд украшали длинные тканевые ленты, а вот на груди — вставка с пайетками, выполненная в форме сердца.
Этот наряд Дейзи был практически идентичен платью, которое носила в 2016 году Николь Кидман. Это платье актриса надела на красную дорожку, когда посетила премьеру фильма «Лев». В дизайне наряда заметны совсем незначительные отличия, но он тоже создан Rodarte.