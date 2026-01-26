- Дата публикации
Диана Крюгер короткой юбкой подчеркнула стройные ноги и пришла на фэшн-шоу
49-летняя актриса в черном наряде с белым акцентом появилась на Парижской неделе моды.
Диана Крюгер посетила показ мужской коллекции Patou осень-зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Перед фотографами она позировала с зонтиком.
Звезда выбрала для своего появления черный наряд, который состоял из жакета с длинными рукавами и асимметричной молнией-застежкой и короткой юбки свободного силуэта. Длина миди прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. На Крюгер также была белая рубашка с интересным воротником, украшенным интересной золотой брошью-трубой.
Диана скомбинировала с черными босоножками на шпильках и черной кожаной сумкой. У нее была волнистая прическа, нежный макияж и светло-голубой педикюр.
Напомним, Диана Крюгер на модном показе Ami Paris предстала в черной шелковой рубашке и белых брюках.