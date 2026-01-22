- Дата публикации
Диана Крюгер в черной рубашке и белых брюках посетила Неделю мужской моды в Париже
49-летняя актриса выбрала для своего появления наряд в классических цветах.
Диана Крюгер посетила показ мужской коллекции Ami Paris осень-зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели мужской моды в Париже.
Актриса появилась там в сдержанном образе, в котором выглядела стильно. На ней была черная шелковая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, которую она сочетала с белыми брюками свободного кроя с широким поясом.
Наряд Крюгер дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и черной кожаной сумкой.
У Дианы была волнистая укладка, нежный макияж и белые серьги-кольца в ушах.
Напомним, Диана Крюгер в креативном мини-платье побывала на открытии кинофестиваля во Франции.