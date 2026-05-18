Диана Крюгер в нежном платье от Victoria Beckham посетила ивент в Каннах
49-летняя актриса выбрала для своего появления на мероприятии женственный наряд.
Диана Крюгер посетила обед Tiffany & Co., который состоялся в отеле Carlton в рамках Каннского кинофестиваля.
Для своего появления на мероприятии актриса выбрала нежное асимметричное синее платье с белым принтом и вырезом под грудью из весенне-летней коллекции 2026 бренда Victoria Beckham.
Аутфит Диана дополнила экстравагантными серо-бежевыми босоножками. Волосы она собрала в хвост сзади, уложив челку на одну сторону, сделала нежный макияж и завершила лук комплектом серебряных украшений-цепочек.
Напомним, Диана Крюгер на красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась в интересном ансамбле из коллекции осень-зима 2026 от бренда Givenchy.