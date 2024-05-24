Диана Крюгер в шартрезовом платье и с ретро-прической позировала на красной дорожке

Диана Крюгер посетила 30-й ежегодный гала-вечер amfAR, который состоялся в Hotel du Cap-Eden-Roc в рамках Каннского кинофестиваля. На нем традиционно собирали средства для поддержки проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Актриса появилась на ивенте в шартрезовом платье Prada из фактурной ткани, которая напоминала помятую бумагу. Наряд имел V-образный вырез, разрезы по бокам на подоле, длинный шлейф и бант на спине.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Свой лук Крюгер дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках, ретро-прической, макияжем с дымчато-нюдовыми тенями, бриллиантово-изумрудными серьгами-люстрами и кольцом.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Напомним, Диана Крюгер в жаккардовом платье и с сумкой-сердцем посетила вечеринку.

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